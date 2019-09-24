Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль проявил активность

Служба гражданской обороны мексиканского штата Пуэбла из-за сопровождающегося взрывами и выбросами газа пробуждения вулкана Попокатепетль, попросила всех соблюдать 12-километровый радиус безопасности.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ведомства.

«Вулкан Попокатепетль проснулся и извергает фонтаны водяного пара, газов и пепла, которые рассеиваются в направлении запада — северо-запада штата», — говорится в сообщении.

Стало известно также, что за последние сутки зафиксировано свыше десяти часов тремора, семь взрывов и 152 выброса. Требование о соблюдении 12-километрового барьера безопасности говорит о том, что установлена вторая фаза «желтого уровня» опасности.

Вокруг вулкана проживают более миллиона человек. Поэтому его извержения считаются одними из самых опасных в мире. В 2000 году, во время последнего крупного пика активности, люди из поселений на склонах Попокатепетля были эвакуированы.