Самых старых двойняшек планеты отметили в Книге рекордов Гиннесса. Им на двоих больше 215 лет

Двойняшки из Японии прожили 107 лет и 300 дней. Они стали самыми старыми в мире близнецами, которые сейчас живут, и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщила Би-би-си».

Умено Сумияма и Куме Кодама родились в Японии в 1913 году. У одной из сестер трое детей, у другой — четверо. Родные близняшек рассказали, что обе сестры с юмором относятся к своему долголетию. Сейчас они живут в домах престарелых в разных частях страны. Сертификаты о рекорде им отправили по почте — из-за риска заразить пожилых рекордсменок коронавирусом.

Сестры побили достижение другой пары японских близнецов Ким и Джин, которые прожили 107 лет и 175 дней. Одна из сестер скончалась в январе 200 года, а другая — через год, прожив более 108 лет. Япония известна тем, что у людей большая продолжительность жизни. Кроме того, именно там родились многие долгожители планеты.

Например, самая пожилая ныне живущая женщина на планете — 118-летняя японка Кана Танака. А также самый пожилой мужчина всех времен — японец Титэцу Ватанабэ, который умер в возрасте 116 лет и 54 дней.