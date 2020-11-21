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    21 ноября 2020, 16:31

    «Самые запоминающиеся огни». Светящиеся огнями «мужские достоинства» установили в Бельгии

    Анастасия Калинина

    Улицы бельгийского города Ауденбюрг украсили необычными светящимися инсталляциями. Местные жители увидели сходство с мужскими половыми органами. Но, по задумке, светильники должны были напоминать им рождественские свечи.

    Декоративное освещение установили в Эттельгеме, который является частью муниципалитета Ауденбюрг. Мэр города Энтони Дюмари в этой ситуации выразил надежду, что новости об инсталляциях поднимут настроение жителям, которые последнее время грустят из-за пандемии коронавируса.

    «У нас была идея установить фонари в форме свечей. Конечно, мы не собирались устанавливать рождественские огни, которые напоминали бы людям пенис. <…> Зато в этом году у нас будут самые обсуждаемые огни в стране», — передает The New York Times слова градоначальника.

    Дюмари даже сфотографировался рядом со светильниками и выложил фото на своей станице в Facebook. Он отметил хорошую работу городских служб.

    «Самые запоминающиеся огни». Светящиеся огнями «мужские достоинства» установили в Бельгии | Изображение 1
    Источник фото: Anthony Dumarey/Facebook

    «Рождественские шарики добавим позже!» — пошутил мэр.

    Однако днем сооружения, когда не горят, выглядят как обычные колонны, украшенные гирляндой.