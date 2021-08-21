Самые отвратительные деликатесы назвали в Китае

Пользователь китайской социальной сети WeChat перечислил самые отвратительные блюда, которые любят в разных уголках мира. На первое место он поставил балют — вареные утиные яйца с оперившимися зародышами. Их едят в Азии.

Автор поста отметил, что вкус у балюта не такой ужасный, как может показаться на вид.

На второе место он поставил змеиное вино из Вьетнама, на третье — тайваньские пирожки из свиной крови, на четвертое — блюда из мяса нечистоплотных голубей, а на пятое — итальянский сыр касу марцу, который готовят с добавлением личинок сырной мухи.

Далее в его списке отвратительных деликатесов идут жареные кузнечики из Уганды, экзотический фрукт с неприятным запахом дуриан, индонезийский суп из летучих мышей и хаггис — жирное и неприглядное шотландское блюдо из бараньих потрохов. На десятом месте оказался хаукарль. Это национальное исландское блюдо, в основе которого разложившееся вяленое мясо гренландской акулы. Оно сильно пахнет аммиаком.

Осенью 2018 года в Швеции открылся первый в мире музей отвратительной еды. Там можно попробовать практически все, что пользователь WeChat включил в свой список.