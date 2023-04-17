Мир 17 апреля 2023, 02:19 Самые масштабные за 25 лет учения начнутся в Швеции Минобороны Швеции сообщило о начале масштабных учений с участием 26 тысяч военных Минобороны Швеции

Читать 360tv в

Самые масштабные за последние 25 лет учения стартуют в Швеции с 17 апреля. Они продлятся до 11 мая, сообщило Минобороны страны.

В учениях под названием «Аврора-23» примут участие армия, флот, военно-воздушные силы страны, подразделения ополчения. Тренировки в основном будут проходить на юге королевства — на острове Готланд и в его районе.

Реклама

В ходе учений Минобороны планирует усилить собранный потенциал для «противодействия давления» на страну.

«„Аврора-23“ — это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тысяч женщин и мужчин», — сказано в сообщении.

Кроме Швеции в тренировках примут участие военные США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии. Отработают навыки представители Литвы, Латвии, Эстонии, а также Дании, Германии, Австрии и Франции. В учениях будут участвовать и силы Украины.

Ранее в России стартовала внезапная проверка сил Тихоокеанского флота. Основная цель мероприятия — отработка готовности флота к отражению агрессии со стороны морских и океанских направлений.