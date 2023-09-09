Мир 09 сентября 2023, 18:29 Самвел Шахраманян стал новым президентом Нагорного Карабаха Нацсобрание Нагорного Карабаха избрало президентом Самвела Шахраманяна Национальное собрание Нагорно-Карабахской Республики

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Парламент Нагорного Карабаха выбрал нового президента. Им стал Самвел Шахраманян. За его кандидатуру голоса отдали 22 депутата, против выступил один. Об этом сообщил РБК.

Шахраманян родился в столице непризнанной республики — Степанакерте. Он служил в Армии обороны Карабаха, работал в уголовном розыске и налоговой службе. С марта 2023 года занимал пост секретаря Совбеза страны.

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В своей программе Шахраманян выступил за укрепление государственности республики.

«Нагорный Карабах должен получить статус, мы должны иметь прямую связь с Арменией через Лачинский коридор, другие дороги могут быть задействованы, однако они не должны заменять коридор», — подчеркнул он.

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало выборы в республике незаконными. По словам дипломатов, подобная деятельность нарушает принципы международного права.