09 сентября 2023, 18:29
Самвел Шахраманян стал новым президентом Нагорного Карабаха
Нацсобрание Нагорного Карабаха избрало президентом Самвела Шахраманяна
Парламент Нагорного Карабаха выбрал нового президента. Им стал Самвел Шахраманян. За его кандидатуру голоса отдали 22 депутата, против выступил один. Об этом сообщил РБК.
Шахраманян родился в столице непризнанной республики — Степанакерте. Он служил в Армии обороны Карабаха, работал в уголовном розыске и налоговой службе. С марта 2023 года занимал пост секретаря Совбеза страны.
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В своей программе Шахраманян выступил за укрепление государственности республики.
«Нагорный Карабах должен получить статус, мы должны иметь прямую связь с Арменией через Лачинский коридор, другие дороги могут быть задействованы, однако они не должны заменять коридор», — подчеркнул он.
Министерство иностранных дел Азербайджана назвало выборы в республике незаконными. По словам дипломатов, подобная деятельность нарушает принципы международного права.
Армения
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