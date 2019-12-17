Самую старую в мире супружескую пару нашли в США

Мужчине по имени Джон Хэндерсон сейчас 106 лет. Жена Шарлотта младше его на один год, ей — 105 лет.

Годовщину свадьбы пожилая пара отметила вместе с семьей. На празднике они посмотрели слайд-шоу из своих фотографий. А Джон в подарок прокатил супругу на двухместном автомобиле 1920 года выпуска и вручил букет цветов. Таким образом мужчина повторил их первое свидание.

В 1934 году Шарлотта узнала своего будущего мужа в Университете Техаса. Спустя пять лет влюбленные решили сыграть свадьбу. Они поженились в 1939 году, всего через несколько месяцев после начала Второй мировой войны.

Джейсон Фри помог своим двоюродным дедушке и бабушке оказаться в Книге рекордов Гиннеса как самая старая живая пара в мире.

«Они замечательная пара и пример очень счастливых людей — они рады быть рядом друг с другом, путешествовать вместе и просто жить», — подчеркнул Фри.