    17 декабря 2019, 13:30

    Самую старую в мире супружескую пару нашли в США

    Ольга Ситникова

    Американская пара отпраздновала 80-ю годовщину своей свадьбы в городе Остин штата Техас. Это старейшая супружеская пара в мире, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на CNN.

    Мужчине по имени Джон Хэндерсон сейчас 106 лет. Жена Шарлотта младше его на один год, ей — 105 лет.

    Годовщину свадьбы пожилая пара отметила вместе с семьей. На празднике они посмотрели слайд-шоу из своих фотографий. А Джон в подарок прокатил супругу на двухместном автомобиле 1920 года выпуска и вручил букет цветов. Таким образом мужчина повторил их первое свидание.

    В 1934 году Шарлотта узнала своего будущего мужа в Университете Техаса. Спустя пять лет влюбленные решили сыграть свадьбу. Они поженились в 1939 году, всего через несколько месяцев после начала Второй мировой войны.

    Джейсон Фри помог своим двоюродным дедушке и бабушке оказаться в Книге рекордов Гиннеса как самая старая живая пара в мире.

    «Они замечательная пара и пример очень счастливых людей — они рады быть рядом друг с другом, путешествовать вместе и просто жить», — подчеркнул Фри.