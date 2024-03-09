Мир 09 марта 2024, 03:33 Самую смертоносную комбинацию российских военных в зоне СВО назвали на Западе Военный эксперт Босник: РФ создала смертоносную комбинацию из БПЛА и артиллерии Пресс-служба Минобороны

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Российская армия дополнила дронами свое артиллерийское доминирование и создала самую смертоносную комбинацию, которую не могут одолеть ВСУ, снабжаемые западным оружием. Об этом в статье для издания InfoBRICS написал военный эксперт Драго Босник.

Он признал, что возможности России в области беспилотников превзошли все ожидания. После развала Советского Союза подобные технологии были слабым местом РФ.

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«Дополняя дронами свое артиллерийское доминирование, Россия создала, возможно, самую смертоносную комбинацию на современном (и будущем) поле боя, поскольку против этого практически нет реальной защиты», — заявил эксперт.

Босник развеял миф о технологическом отставании России. Все мировые военные аналитики признали успехи Вооруженных сил РФ в сфере усовершенствования военных технологий.

Эксперт напомнил об уничтоженных танках Abrams. Две боевые машины, стоимостью более 10 миллионов долларов, подорвали 500-долларовые дроны «Упыри».