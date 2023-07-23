Мир 23 июля 2023, 04:08 Самую продолжительную жару в истории спрогнозировали в Греции CNN: в Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений Pxhere

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В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений страны. Такое прогноз сделала афинская национальная обсерватория, сообщил CNN.

«Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране», — заявил директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос.

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Аномально жаркая погода, по его словам, может продлиться и дольше, но на сегодняшний день это трудно предсказать.

Самую мощную тепловую волну регистрировали в стране в июле 1987 года, напомнил Лагувардос. Тогда высокая температура воздуха продержалась 12 дней.

Этим летом в Афинах температура может побить исторический рекорд в 44,8 градуса по Цельсию, добавил директор по исследованиям обсерватории. Этот рекорд был установлен 16 лет назад — в июне 2007 года.

Аномальная жара накрыла Грецию. В городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы доставки еды умер от теплового удара. Остров Родос с 18 июля охватили сильные лестные пожары. Все гостиницы, которым угрожал огонь, эвакуировали в безопасные места.