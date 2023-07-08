Мир 08 июля 2023, 23:24 Самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона досрочно освободят в США NBC News: в США освободят самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен Pxhere

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Самую молодую последовательницу серийного маньяка Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен досрочно освободят в США. По данным телеканала NBC News, женщина может выйти на свободу уже через несколько недель.

Лесли Ван Хаутен входила в коммуну Чарльза Мэнсона. Ее члены, в том числе и Лесли, которой было тогда 22 года, выполняли задания своего предводителя.

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Женщину приговорили к пожизненному заключению. Право на УДО она получила в 1977 году, но все ее запросы отклонялись.

В мае Апелляционный суд Калифорнии принял решение об освобождении Ван Хаутен. Постановление суда отменило ранний запрет губернатора штата Гэвина Ньюсома на УДО для женщины.

Ньюсом решение суда оспаривать не намерен, как указал телеканал, однако он выразил свое несогласие с ним.

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