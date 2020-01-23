Самую маленькую золотую монету отчеканили в Швейцарии

По данным информагентства, диаметр монеты составляет почти три миллиметра, а весит она чуть больше 60 миллиграммов. Изображение физика невозможно разглядеть невооруженным глазом. Поэтому к монете прилагается осветительный прибор и увеличительное стекло.

ИА Nation News отметило, что создатели монеты руководствовались терпением, целеустремленностью и изобретательностью Эйнштейна.