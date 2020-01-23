Самую маленькую золотую монету отчеканили в Швейцарии
На Монетном дворе Швейцарии отчеканили самую маленькую в мире золотую монету. На ней изображен Альберт Эйнштейн с высунутым языком, передает РИА «Новости».
По данным информагентства, диаметр монеты составляет почти три миллиметра, а весит она чуть больше 60 миллиграммов. Изображение физика невозможно разглядеть невооруженным глазом. Поэтому к монете прилагается осветительный прибор и увеличительное стекло.
ИА Nation News отметило, что создатели монеты руководствовались терпением, целеустремленностью и изобретательностью Эйнштейна.