Самую красивую женщину мира показали без белья. Видео

Признанная самой красивой женщиной мира американская супермодель Белла Хадид опубликовала откровенное видео, сделанное на отдыхе. 23-летняя девушка позировала в расстегнутой джинсовой рубашке, надетой на голое тело.

Видео было опубликовано в Instagram знаменитости. Белла сидит перед камерой на деревянном лежаке. Расстегнутая рубашка распахнута таки образом, что частично видна грудь супермодели. Образ был дополнен очками, которые Белла Хадид выпустила в коллаборации с американским брендом Chrome Hearts.

Супермодель была признан самой красивой женщиной мира в октябре уходящего года. Выяснилось, что ее лицо на 94,35% совпадает с правилом золотого сечения.

В октябре Белла Хадид подсчитала, какой вред нанесла миру ее работа, связанная с частыми перелетами на самолетах. С помощью специального калькулятора она выяснила, что для ликвидации «углеродного следа» надо высадить 600 деревьев. На высадку саженцев супермодель пожертвовала 600 долларов.