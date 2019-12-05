Самую дорогую рождественскую елку установили на испанском курорте

По данным издания, в высоту дерево достигает шести метров. Британская художница Дебби Уингэм на протяжении месяца работала над его украшением. На рождественской елке развешаны дорогие ткани, настоящие яйца страуса, покрытые алмазной пылью и золотом, а также три тысячи кристаллов Сваровски.

Кроме того, на дереве можно увидеть бриллианты, стоимость которых варьируется от двух до четырех миллионов долларов. При изготовлении игрушек использовались мех норки, кожа и украшения от таких домов моды, как Louis Vuitton и Chanel. Отмечается, что охрана следит за елкой в круглосуточном режиме.