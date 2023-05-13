Мир 13 мая 2023, 21:53 Самую большую подлодку груженую 3 тоннами кокаина нашли в Колумбии Военные Колумбии перехватили самую большую подлодку с 3 тоннами кокаина Википедия

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Военные Колумбии обнаружили подводную лодку, на борту которой перевозили три тонны кокаина. Об этом представители колумбийских Военно-морских сил сообщили в Twitter.

«В рамках совместной операции ВМС Колумбии перехватили в Тихом океане самую большую подводную лодку полупогружного типа, перевозившую алкалоиды», — говорится в публикации.

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Как сообщило агентство France Presse (AFP), три тонны наркотических веществ охранял экипаж из трех человек. Правоохранители их задержали. Длина подводной лодки, в которой находился кокаин, составляла 30 метров. Это судно стало самым большим перевозчиком наркотических веществ за всю историю подобных преступлений.

Ранее ВМС Колумбии сообщили об аресте наркодилеров, которые передвигались на самодельной подводной лодке в Северную Америку. Военные нашли на ней свыше 2,5 тонны запрещенных веществ и двух мертвецов.

Также снаружи подлодки находились два человека в очень слабом состоянии. Врачи диагностировали у них отравление ядовитыми газами.