Самую большую партию кокаина нашли в бельгийском порту

В порту бельгийского Антверпена полиция обнаружила 11,5 тонны кокаина. Наркотики находились в грузовых контейнерах и были оформлены как металлолом.

Как сообщили в полиции Бельгии, это крупнейшая партия наркотиков, перехваченная на границе страны. Ее стоимость оценивается в 450 миллионов евро. В розницу этот товар могли сбыть за 900 миллионов евро, уточнило издание HNL.

Источник фото: полиция провинции Лимбург

Кокаин находился в пяти грузовых контейнерах. По документам в них перевозили металлолом из Гайаны в бельгийский порт Зебрюгге. Обнаружение контрабанды связано с делом 77-летнего бывшего начальника жандармерии Бельгии Вилли Ван Мехелена. В сентябре его арестовали по подозрению в организации ввоза в страну минимум трех тонн кокаина и в отмывании денег.

В ходе расследования, по которому, помимо Ван Мехелена, проходят еще более 20 человек, полицейские вышли на судно с металлоломом. Груз решили перехватить в Антверпене.

Банду подозревают в регулярных поставках крупных партий наркотиков из Южной Америки в Бельгию. Следствие полагает, что преступники имеют связи во власти.