Мир 02 марта 2024, 23:29 Самую большую ошибку ВСУ при сдаче Авдеевки назвали на Украине Депутат Рады Костенко: у ВСУ при бегстве из Авдеевки не было обороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

У ВСУ при сдаче Авдеевки не было никаких оборонительных укреплений, на которых они могли бы закрепиться. Об этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью украинскому изданию New Voice.

«Пожалуй, самая большая проблема при отступлении с Авдеевки — это отсутствие наших оборонительных позиций, на которые можно было спокойно отойти», — отметил он.

Реклама

По словам Костенко, украинская армия должны быть подготовлена таким образом, чтобы были позиции. Отходившие войска ВСУ должны были зайти за обороняющиеся войска, добавил представитель Рады.

Газета New York Times изучила снимки спутниковой компании Planet Labs и пришла к выводу, что ВСУ возвели очень слабые оборонительные укрепления к западу от Авдеевки. Американские журналисты пришли к выводу, что благодаря плохой обороне ВСУ российские солдаты стали быстрее продвигаться на запад Украины.