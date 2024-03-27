Мир 27 марта 2024, 21:32 Samsung решил порвать с «Миром». В чем причина? Блогер «Голос Мордора» предположил причины решения Samsung порвать с «Миром» РИА «Новости»

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Samsung Pay перестанет поддерживать российские карты «Мир» с 3 апреля. Вполне вероятно, что компания не хотела этого делать, но на нее истерично давили. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» высказал блогер, автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Все-таки прекрасно, что наши враги продолжают жить в своем, удивительном выдуманном мире. Вот, к примеру, некое издание, вероятно, принадлежащее кому-то из кодлы белых российских наци-либералов пишет об отключении Samsung Pay так: «Большинство россиян бедны, поэтому пользуются Android-смартфонами. Выбранный метод нанесения вреда простым гражданам в виде отключения удобного способа оплаты Samsung Pay, как ожидается, спровоцирует массовые антивоенные протесты в России, считают политики в США и Великобритании».

Мне вот интересно, а сколько народу в России пользуется этой платежной системой, учитывая, что и на Западе она является далеко не самой популярной даже у обладателей гаджетов компании Samsung? Что-то мне подсказывает, что не очень много.

К тому же идет уже третий год санкций, и в России есть свои и очень неплохие альтернативы, которые точно ни кем отключены не будут. Да и тезис о «массовой бедности россиян» тоже очень сомнителен и больше похож на информацию из какого-то аналитического доклада Волкова*, Михаил Борисыча**, или той же «Иоланды», продолжающих разводить своих западных кураторов на бабло.

И, как мне кажется, Samsung очень не хотел отключать россиян от своей платежной системы, но на него истерично давили.

Компания потеряет часть прибыли, да и смартфоны Samsung, которые в России и так не выдерживают конкуренции с китайскими производителями, станут еще менее популярны.

Samsung и так уже потеряла позиции на российском рынке, но с легкой руки «российских оппозиционеров», дающих своим кураторам «умные советы» насчет того, как раскачать ситуацию в стране, компания может вообще потерять российский рынок, пусть он и не является для нее официальным сейчас.

А свято место точно пустовать не будет. Кто-то даже очень обрадуется росту продаж. И единственное, что можно точно гарантировать, так это то, что никаких массовых протестов «бедных россиян» точно не будет. В своем большинстве они даже и не заметят новую ужасную санкцию.

И Волковым* с Ходорковским** придется придумывать для своих хозяев какой-нибудь новый бред, чтобы выколотить еще немного деньжат на сладкую безбедную жизнь, к которой они так привыкли.

*Леонид Волков — признан иноагентом в России.

** Михаил Ходорковский — признан иноагентом в России.