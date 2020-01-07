Samsung показала невидимую клавиатуру для смартфона

Компания Samsung на выставке CES 2020 представила виртуальную клавиатуру SelfieType на базе искусственного интеллекта. С ее помощью можно будет печатать на любой ровной поверхности без дополнительных аксессуаров.

Как сообщил портал The Verge, новое программное обеспечение использует нейросеть для отслеживания движения рук через фронтальную камеру смартфона. Пользователь может печатать на любой ровной поверхности просто глядя на экран гаджета. Программа преобразует движение пальцев в точное попадание по той или иной клавише.

Невидимые клавиатуры уже существуют, однако технология предусматривает использование лазерной проекции. Этот метод медленный и неточный. Кроме того, с собой придется носить «кирпич» самого проектора.

Samsung пока не раскрыла всех технических возможностей новинки и не назвала ее минусы. Также в компании не сообщили дату релиза SelfieType.