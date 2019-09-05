Samsung анонсировала старт продаж смартфона со складным экраном

Премьера Galaxy Fold с треском провалилась. Samsung отложил старт продаж Подробнее

Samsung также раскрыла дату релиза складного смартфона в Европе в рамках выставки IFA 2019. Там необычная новинка появится чуть позже, чем в Южной Корее. В магазинах Франции, Германии, Сингапура, Великобритании и США телефон появится 18 сентября. Смартфон можно будет приобрести в цветах Cosmos Black и Space Silver.

Стоимость Galaxy Fold оценивается в две тысячи долларов.

Новинка представляет собой устройство, которое может раскрываться в планшет. Смартфон будет доступен в 5G и LTE — версиях. Новинку также оснастили возможностью быстрой зарядки. Телефон получил 7,3-дюймовый и 4,6-дюймовый экраны, 12 гигабайт оперативной памяти, 512 гигабайт внутренней памяти, 7-нм процессор и операционную систему Android 9.0 Pie, сообщило агентство RNS.