Глава ВОЗ назвал самоуспокоенность в борьбе с ковидом не менее опасной, чем сам вирус

Самоуспокоенность в борьбе с коронавирусом столь же опасна, как и сам вирус. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия далека от завершения. Самоуспокоенность сейчас столь же опасна, как и сам вирус», — отметил генеральный директор ВОЗ. Цитату привел ТАСС.

Гебрейесус призвал не ослаблять бдительность и быть в состоянии повышенной готовности. Он подчеркнул, что необходимо извлекать уроки из пандемии во время борьбы с ней. Глава ВОЗ выступил за улучшение управления в здравоохранении по всему миру.

«Нынешняя архитектура безопасности в глобальном здравоохранении является сложной и фрагментарной», — заявил Гебрейесус.

Он добавил, что сейчас необходимы новые механизмы управления, которые должны поддерживаться на высоком политическом уровне. По словам главы организации, укрепить солидарность между странами и установить международное сотрудничество поможет заключение соглашения по вопросу о подготовке к пандемиям. Документ необходимо согласовать на международном уровне.