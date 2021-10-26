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    26 октября 2021, 01:12

    Глава ВОЗ назвал самоуспокоенность в борьбе с ковидом не менее опасной, чем сам вирус

    Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал самоуспокоенность в борьбе с ковидом не менее опасной, чем сам вирус

    Дарья Бунякова

    Самоуспокоенность в борьбе с коронавирусом столь же опасна, как и сам вирус. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    Глава ВОЗ назвал самоуспокоенность в борьбе с ковидом не менее опасной, чем сам вирус

    «Пандемия далека от завершения. Самоуспокоенность сейчас столь же опасна, как и сам вирус», — отметил генеральный директор ВОЗ. Цитату привел ТАСС.

    Гебрейесус призвал не ослаблять бдительность и быть в состоянии повышенной готовности. Он подчеркнул, что необходимо извлекать уроки из пандемии во время борьбы с ней. Глава ВОЗ выступил за улучшение управления в здравоохранении по всему миру.

    «Нынешняя архитектура безопасности в глобальном здравоохранении является сложной и фрагментарной», — заявил Гебрейесус.

    Он добавил, что сейчас необходимы новые механизмы управления, которые должны поддерживаться на высоком политическом уровне. По словам главы организации, укрепить солидарность между странами и установить международное сотрудничество поможет заключение соглашения по вопросу о подготовке к пандемиям. Документ необходимо согласовать на международном уровне.