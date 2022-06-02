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    02 июня 2022, 12:49

    «Саморазрушительный для Евросоюза эффект». МИД России ответил на принятие шестого пакета санкций

    МИД России перечислил последствия саморазрушительных санкций Евросоюза

    Екатерина Виславская

    Согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России санкции ударят по самому Евросоюзу, отметили в МИД России. Ведомство опубликовало официальное заявление в ответ на шестой пакет ограничительных мер, назвав их саморазрушительными.

    «Саморазрушительный для Евросоюза эффект». МИД России ответил на принятие шестого пакета санкций

    «Основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект. Недаром на принуждение стран-членов к этой „решительной“ демонстрации солидарности у Брюсселя ушел почти месяц», — заявили в ведомстве.

    Они подорвут экономику и энергобезопасность Европы, приведут к продовольственному кризису. Так, запрет на страхование российских судов и частичное нефтяное эмбарго спровоцируют продолжение роста цен, дестабилизируют энергетические рынки и нарушат логистические цепочки, в том числе поставки аграрной продукции.

    Неправомерные и тщетные санкции против России приведут к обратному эффекту и усугубят непростое социально-экономическое положение жителей стран Евросоюза. По этой причине, отметили в МИД России, призывы к третьим странам поддержать эти меры звучат цинично. В министерстве сравнили это с тактикой выжженной земли.

    Члены Евросоюза разморозили обсуждение шестого пакета антироссийских санкций. В него войдет частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. Президент США Джо Байден ранее допустил, что из-за роста цен на топливо западные страны могут рассмотреть не отказ от нефти из России, а его закупку по ограниченной цене.