«Саморазрушительный для Евросоюза эффект». МИД России ответил на принятие шестого пакета санкций

Согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России санкции ударят по самому Евросоюзу, отметили в МИД России. Ведомство опубликовало официальное заявление в ответ на шестой пакет ограничительных мер, назвав их саморазрушительными.

«Основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект. Недаром на принуждение стран-членов к этой „решительной“ демонстрации солидарности у Брюсселя ушел почти месяц», — заявили в ведомстве.

Они подорвут экономику и энергобезопасность Европы, приведут к продовольственному кризису. Так, запрет на страхование российских судов и частичное нефтяное эмбарго спровоцируют продолжение роста цен, дестабилизируют энергетические рынки и нарушат логистические цепочки, в том числе поставки аграрной продукции.

Неправомерные и тщетные санкции против России приведут к обратному эффекту и усугубят непростое социально-экономическое положение жителей стран Евросоюза. По этой причине, отметили в МИД России, призывы к третьим странам поддержать эти меры звучат цинично. В министерстве сравнили это с тактикой выжженной земли.

Члены Евросоюза разморозили обсуждение шестого пакета антироссийских санкций. В него войдет частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. Президент США Джо Байден ранее допустил, что из-за роста цен на топливо западные страны могут рассмотреть не отказ от нефти из России, а его закупку по ограниченной цене.