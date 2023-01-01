01 января 2023, 15:08
Косово выступило за увеличение числа солдат НАТО на своей территории
Премьер непризнанного Косова Курти озвучил желание увеличить число солдат НАТО
Власти непризнанной республики Косово хотят увеличить численность солдат НАТО ради «укрепления мира и безопасности» на Балканах. Об этом заявил премьер Альбин Курти, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Die Welt.
«Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО повысит безопасность и мир в Косове и во всем регионе Западных Балкан», — сказал Курти.
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Он сообщил, что Косово увеличило финансирование обороны и наращивает численность солдат и резервистов.
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По информации Die Welt, сейчас в Косове находятся около 3800 солдат KFOR — международных сил под руководством НАТО, среди которых порядка 70 военнослужащих из Германии. Ранее в федеральном собрании ФРГ решили отправить в Косово до 400 немецких солдат.
Между тем президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку на фоне обострения конфликта в Косове и Метохии. Ситуация на границе Сербии и самопровозглашенного Косова остается напряженной.
В ночь на 28 декабря к границе подтянулись местные жители с обеих сторон, власти пригнали военную технику. Вучич обратился к сербам, проживающим на территории Косова и Метохии, разобрать баррикады. Косовские сербы прислушались и освободили проезжую часть у контрольно-пропускного пункта «Мердаре».
Косово
Сербия
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