Мир 01 января 2023, 15:08 Косово выступило за увеличение числа солдат НАТО на своей территории Премьер непризнанного Косова Курти озвучил желание увеличить число солдат НАТО РИА «Новости»

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Власти непризнанной республики Косово хотят увеличить численность солдат НАТО ради «укрепления мира и безопасности» на Балканах. Об этом заявил премьер Альбин Курти, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

«Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО повысит безопасность и мир в Косове и во всем регионе Западных Балкан», — сказал Курти.

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Он сообщил, что Косово увеличило финансирование обороны и наращивает численность солдат и резервистов.

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По информации Die Welt, сейчас в Косове находятся около 3800 солдат KFOR — международных сил под руководством НАТО, среди которых порядка 70 военнослужащих из Германии. Ранее в федеральном собрании ФРГ решили отправить в Косово до 400 немецких солдат.

Между тем президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку на фоне обострения конфликта в Косове и Метохии. Ситуация на границе Сербии и самопровозглашенного Косова остается напряженной.

В ночь на 28 декабря к границе подтянулись местные жители с обеих сторон, власти пригнали военную технику. Вучич обратился к сербам, проживающим на территории Косова и Метохии, разобрать баррикады. Косовские сербы прислушались и освободили проезжую часть у контрольно-пропускного пункта «Мердаре».