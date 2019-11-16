Самолеты ВВС США и Британии провели очередную разведку у российских рубежей на Балтике

Самолеты RC-135V дальнего боевого управления и целеуказания E-8 °C Joint STARS ВВС США и британский RC-135W прилетели с авиабаз Великобритании и Германии.

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Они совершили облеты Калининградской области по периметру ее границ, в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над Балтикой.

13 ноября в том же месте был также зафиксирован полет британского самолета, а 12 ноября близ российских границ на юге Балтийского моря совершил многочасовой полет американский разведчик RC-135V. Он летел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей в небе над Эстонией, а затем вокруг Калининградской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что воздушную разведку вдоль границ РФ на этой неделе вели 12 иностранных самолетов. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ.