Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям Донбасса

Около 100 тонн гуманитарной помощи доставили жителям Донецкой и Луганской народных республик самолеты военно-транспортной авиации Восточного военного округа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ВВО.

«Всего в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО собрано 140 тонн гуманитарной помощи, из которых около 100 тонн уже перевезено в рамках поддержки жителей ДНР и ЛНР. Предыдущей партией гуманитарного груза отправлено 20 тонн бутилированной воды из Забайкальского края», — сообщили представители округа.

Участниками акции по сбору вещей и продуктов стали жители всех регионов Дальнего Востока, включая военнослужащих и членов их семей.

В войсках ВВО создали центра сбора посылок с гуманитарным грузом. Он направляется нуждающимся жителям республик Донбасса.

Ранее сообщалось о том, что сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса активно продолжается в Подмосковье. Передали уже около 200 тонн груза. В регионе функционирует большое количество пунктов сбора помощи. Жителей за неравнодушие поблагодарил губернатор Московской области Андрей Воробьев.