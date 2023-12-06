Мир 06 декабря 2023, 12:37 Самолеты ВСУ станут законной целью ударов армии России — Захарова Захарова: передача Украине F-16 повысит риск столкновения НАТО с РФ U.S. Air Force

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Поставив Украине истребители F-16, страны НАТО еще больше увязнут в конфликте. Западные самолеты станут законной целью ударов российской армии, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию брифинга вели в соцсетях министерства.

«Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения», — предупредила она.

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Захарова допустила, что из-за плохого состояния украинских аэродромов истребители станут базироваться в соседних странах, а именно в Румынии, Словакии и Польше.

Она предупредила, что, вооружая Украину, страны НАТО все глубже увязнут в этом конфликте и увеличат риск прямого военного столкновения с Россией. Представитель МИД обвинила Запад в ведении гибридной войны под лозунгом спасения украинского государства.

Минобороны Украины объявило, что Бельгия подтвердила планы поставить в 2025 году истребители F-16. «Известия» сообщили, что этот вопрос обсудили на переговорах министров Рустема Умерова и Людивина Дедондера.