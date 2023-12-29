Мир 29 декабря 2023, 20:18 Самолеты ВС Польши не успели сбить залетевшую с Украины ракету Командующий ВС Польши Клиш: самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету Unsplash

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Для перехвата залетевшей с Украины ракеты польские военные подняли в небо самолеты, но не успели сбить снаряд, он покинул воздушное пространство страны. Об этом заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Мачей Клиш, его процитировало РИА «Новости».

Офицер заявил, что поднятые в небо самолеты должны были перехватить ракету и в случае необходимости сбить.

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«Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши», — заявил Клиш.

Украинская ракета находилась в воздушном пространстве Польши около трех минут и углубилась на расстояние около 40 километров. Клиш уточнил, что речь идет только об одной ракете, нарушившей польское воздушное пространство.

Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши утром 29 декабря. Радары системы ПВО наблюдали объект с момента пересечения границы, а потом объект исчез.