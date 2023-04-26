Мир 26 апреля 2023, 12:59 Самолеты ВКС России заметили над Балтийским морем ВВС Германии сообщило о пролете трех военных российских самолетов над Балтийским морем Twitter

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Экипажи истребителей Eurofighter Военно-воздушных сил Германии обнаружили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три военных российских самолета. Об этом сообщило немецкое оборонное ведомство в Twitter.

Летчики НАТО идентифицировали пролет двух российских истребителей Су-27 и один Ил-20 с отключенными транспондерами.

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«Два Су-27 и один Ил-20 вновь пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без сигнала обнаружения», — указали в публикации.

Министерство обороны России в среду, 26 апреля, сообщило о пролете двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

В ведомстве заявили, что плановый полет продолжался более 14 часов. Ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31.

Экипажи строго соблюдали международные нормы использования нейтрального воздушного пространства.