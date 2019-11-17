Самолеты столкнулись в аэропорту Германии

Самолет авиакомпании Air Namibia столкнулся с бортом Korean Air на взлетно-посадочной полосе. В результате инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне никто не пострадал.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, столкновение лайнеров произошло вечером 16 ноября. Борт Korean Air приземлился в аэропорту, а самолет Air Namibia ехал с минимальной скоростью, когда лайнеры зацепили друг друга.

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Оба самолета получили повреждения: у одного из них сломался высотный рулевой механизм, а другой получил повреждения крыла.

Из-за инцидента южнокорейский самолет отправился в обратный рейс в Сеул на 21 час позже, чем планировалось изначально. Пассажирам предложили размещение в гостинице.

France24 уточняет, что на борту Korean Air был 241 пассажир и 40 членов экипажа. Air Namibia перевозила 244 пассажира, которым также предоставили номера в отеле.

Федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) начало расследование причин столкновения самолетов в аэропорту.