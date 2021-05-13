Самолеты столкнулись при посадке в США

Два самолета столкнулись в воздухе при заходе на посадку в небе над Денвером. Пилоты не пострадали. Об этом сообщил Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) в Twitter.

«NTSB проводит расследование в связи со столкновением в воздухе 12 мая 2021 года самолетов Metroliner и Cirrus около Денвера, штат Колорадо. Сообщений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, столкновение произошло, когда самолеты садились», — говорится в сообщении ведомства.

По данным денверской противопожарной службы, один самолет после столкновения упал, а второй благополучно сел в аэропорту Centennial. Представители NTSB сейчас работают на месте происшествия. Информации о причине столкновения самолетов пока нет.

В апреле в аэропорту Сургута столкнулись самолеты ATR-72 и Як-40. В момент происшествия пассажиров и членов экипажа внутри них не было. У ATR-72 работал двигатель, и самолет покатился сам.