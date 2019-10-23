Самолеты США «потренировались бомбардировать» Крым

Два американских бомбардировщика совершили тренировочный полет над Черным морем. Один из них провел фейковую бомбардировку Крыма.

Бомбардировщиков отследил PlaneRadar. Предположительно, тренировочный полет прошел 19 октября. Он продолжался 12 часов при участии военных Украины, Румынии и Грузии.

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Самолеты, пролетавшие над Черным морем, способны нести ядерное оружие, сообщили «Известия». Бомбардировщики B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд в Англии. Туда самолеты перебросили 10 октября: в составе группы были четыре стратегических B-52H.

Сразу после трансатлантического перелета в начале октября три бомбардировщика подлетали к границам Калининградской области в качестве демонстрации, а лишь потом сели в Англии.

За время пребывания в Британии самолеты уже успели совершить несколько тренировочных полетов, отработав нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО.