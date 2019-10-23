Самолеты США «потренировались бомбардировать» Крым
Бомбардировщиков отследил PlaneRadar. Предположительно, тренировочный полет прошел 19 октября. Он продолжался 12 часов при участии военных Украины, Румынии и Грузии.
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Самолеты, пролетавшие над Черным морем, способны нести ядерное оружие, сообщили «Известия». Бомбардировщики B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд в Англии. Туда самолеты перебросили 10 октября: в составе группы были четыре стратегических B-52H.
Сразу после трансатлантического перелета в начале октября три бомбардировщика подлетали к границам Калининградской области в качестве демонстрации, а лишь потом сели в Англии.
За время пребывания в Британии самолеты уже успели совершить несколько тренировочных полетов, отработав нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО.