Мир 08 декабря 2023, 19:48 Самолеты Skywest Airlines и GoJet Airlines столкнулись в аэропорту Чикаго Global Air: два самолета столкнулись крыльями в аэропорту Чикаго Keystone Press Agency / Global Look Press

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Самолеты двух американских авиакомпаний Skywest Airlines и GoJet Airlines столкнулись в аэропорту Чикаго. Информация о случившемся появилась на сайте Global Air.

По данным портала, лайнеры столкнулись 5 декабря. На борту самолета Skywest Airlines в этот момент находились пассажиры.

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Во время столкновения одно воздушное судно ударило правым крылом левое крыло второго. После оба смогли благополучно зарулить к терминалам. Никто из пассажиров в результате непредвиденной ситуации не пострадал.

В ноябре в аэропорту Аэро-Кантри в Техасе легкомоторный самолет Lancair IV-P во время экстренной посадки выкатился за пределы ВПП, проломил забор и выехал на шоссе, где столкнулся с автомобилем.

На место происшествия прибыла скорая. Одному из участников необычного ДТП потребовалась госпитализация, сообщал NBC. Правда, кого именно положили в больницу, канал не уточнил.