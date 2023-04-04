Мир 04 апреля 2023, 12:53 Самолеты штурмовой авиации Белоруссии получили возможность наносить ядерные удары Министр обороны Шойгу: штурмовики Белоруссии получили возможность наносить ядерные удары Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Штурмовая авиация Белоруссии сможет наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. Об этом заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», — отметил он.

Реклама

Министр обратил внимание, что Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

По словам Шойгу, с понедельника, 3 апреля, на одном из российских полигонов начали обучение белорусских расчетов порядку применения вооружения для защиты Союзного государства.

Ранее Белоруссия назвала причину размещения ядерного оружия России на своей территории.