04 апреля 2023, 12:53
Самолеты штурмовой авиации Белоруссии получили возможность наносить ядерные удары
Министр обороны Шойгу: штурмовики Белоруссии получили возможность наносить ядерные удары
Штурмовая авиация Белоруссии сможет наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. Об этом заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», — отметил он.
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Министр обратил внимание, что Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.
По словам Шойгу, с понедельника, 3 апреля, на одном из российских полигонов начали обучение белорусских расчетов порядку применения вооружения для защиты Союзного государства.
Ранее Белоруссия назвала причину размещения ядерного оружия России на своей территории.
Белоруссия
Минобороны РФ
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