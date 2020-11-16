Самолеты с российскими миротворцами приземлились в Ереване

Российские самолеты доставили очередную партию бронетехники и миротворцев в Ереван. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 „Руслан“ военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван», — рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Самолеты уже разгрузили. Всего да сутки в Армению прибыли 58 единиц техники из России. Это бронетранспортеры, грузовики, экскаваторы, автоцистерны.

Договор о полном прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха был подписан 10 ноября. В составлении соглашения принимали участие лидеры Армении, России и Азербайджана. По договору часть территорий Карабаха переходит под юрисдикцию Баку, проводится обмен пленными, а на линии соприкосновения размещают российские миротворческие силы. Минобороны РФ уже опубликовало карту маршрутов патрулирования региона.