Совбез Белоруссии сообщил о десятках самолетов-разведчиков НАТО у границ | 360°

Мир 26 сентября 2022, 01:29 Поделиться Telegram

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Viber Совбез Белоруссии сообщил о десятках самолетов-разведчиков НАТО у границ Секретарь СБ Белоруссии Вольфович: самолеты НАТО летают вдоль границ до 35 раз в неделю Unsplash.com

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Самолеты НАТО регулярно совершают вдоль границ Белоруссии разведывательные пролеты, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1». В неделю фиксируют 30-35 пролетов.

«Только за сегодняшний день было зафиксировано четыре пролета разведывательной авиации вдоль границ Республики Беларусь. За неделю они превышают 30-35 вылетов разведывательной авиации», — отметил Вольфович.

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Госсекретарь подчеркнул, что количество проводимых НАТО учений в европейском регионе увеличилось. В Восточной Европе дислоцируется группировка в 35 тысяч натовских военных. Авиации насчитывается более двух тысяч единиц, в акватории Средиземного и Балтийского морей находится 15 боевых кораблей, отметил Вольфович.

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«И все это нацелено якобы против угрозы со стороны востока, то есть со стороны Республики Беларусь. Но это же абсурд», — заявил госсекретарь Белоруссии.

Вольфович ранее призвал решить ситуацию на Украине мирным путем. Однако власти Украины пока не совершили позитивных шагов для урегулирования конфликта в стране.

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