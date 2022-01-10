Самолеты Минобороны вывезли из Казахстана в Россию почти 1500 россиян

Самолеты Воздушно-космических сил России перевезли из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург почти 1500 россиян. Об этом в ВКС РФ сообщили ТАСС.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлены из Республики Казахстан в Россию 1461 российский гражданин», — сказали в ведомстве.

Самолетами из Казахстана в Россию доставили только тех граждан, которые пожелали вернуться на родину.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января 2022 года. Мирные акции в нескольких городах прошли из-за резкого повышения цен на газ — его стоимость возросла почти в два раза. Позже начались беспорядки, из-за которых властям пришлось ввести режим чрезвычайного положения, он продлится до 19 января.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил в отставку правительство и объявил о снижении цен на горючее. Однако протесты не прекратились, из-за чего пришлось прибегнуть к помощи миротворцев ОДКБ, которые уже въехали на территорию страны и начали свою работу. Траурным днем объявили в Казахстане понедельник, 10 января.