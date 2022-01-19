Самолеты Emirates Airlines перестанут летать в США из-за 5G

Авиакомпания Emirates Airlines решила приостановить полеты в большинство американских городов. Причиной перевозчик назвал развертывание в США сетей 5G.

Рейсы отменят с 19 января. В Emirates Airlines объяснили ситуацию опасениями насчет возможных операционных проблем из-за начала работы сети нового поколения в некоторых аэропортах Соединенных Штатов. Заявление опубликовано на официальном сайте перевозчика.

Самолеты авиакомпании не будут летать в Бостон, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл со среды и до дальнейшего уведомления. При этом рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон Emirates Airlines продолжат выполнять по расписанию.

Перевозчик предложил купившим билеты пассажирам сохранить их до тех пор, пока сообщение не возобновится снова.

От полетов в США временно отказались уже многие крупные мировые авиакомпании, сообщил ТАСС. Авиаперевозчики беспокоятся насчет оборудования для сетей 5G: в работе оно использует те же частоты, что и бортовые приборы.

В американском министерстве транспорта нашли выход из ситуации — создание буферных зон в нескольких крупнейших аэропортах страны без инфраструктуры 5G. Но они будут не во всех воздушных гаванях.