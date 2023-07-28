Мир 28 июля 2023, 08:58 Самолеты-амфибии из России потушили лесные пожары в труднодоступных районах Турции МЧС России: самолеты-амфибии Бе-200ЧС сбросили 1,2 тонны воды и потушили пожары в Турции

Читать 360tv в

Российские спасатели ликвидировали очаги лесных пожаров в труднодоступных районах Турции. Самолеты-амфибии Бе-200ЧС сбросили почти 1,2 тысячи тонн воды, сообщило МЧС России.

Пилоты набирали воду в небольшом горном озере, над которым приходилось старательно маневрировать на скорости более 200 километров в час — на подъем 10 тонн жидкости отводили всего 30 секунд. Плохая видимость из-за дыма мешала тушить огонь, и Бе-200ЧС пришлось летать среди гор на сверхмалых высотах. Работу спасателей сняли на видео. За сутки воздушные суда сбросили в районе городов Измир и Балыкесир 46 тонн воды, а всего с начала тушения — почти 1,2 тысячи тонн.

Реклама

«Самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха», — заявили в министерстве.

МЧС России 17 июля командировало из Ростова-на-Дону два самолета в Турцию. Бе-200ЧС оснастили тепловизорами, чтобы отслеживать обстановку на земле в инфракрасном диапазоне. Лесные пожары начались из-за аномальной жары и подобрались к курортной зоне, в том числе Анталье и Кемеру. «Царьград» сообщил, что туристы пожаловались на запах гари.