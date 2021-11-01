Самолету главы Кыргызстана не разрешили приземлиться в Великобритании

Самолету президента Киргизии Садыра Жапарова не разрешили приземлиться на территории Великобритании. Такое решение было принято из-за несоответствия воздушного судна техническим требованиям. Об этом сообщило издание «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на администрацию главы республики.

«Борт № 1 -Ту-154, на котором летает Жапаров, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании … киргизскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране. Согласно требованиям, было принято решение о полете делегации Киргизии на частном самолете», — процитировал kр.ru сообщениt представителя администрации президента Киргизии.

Для полета на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата президенту Киргизии пришлось арендовать частный самолет. Глава республики уже прибыл в Глазго. На саммите он выступит с речью во вторник, 2 ноября.