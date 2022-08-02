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    02 августа 2022, 17:42

    Китай закрыл воздушное пространство для гражданских самолетов около Тайваня

    Максим Зинкин

    Власти Китая закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов в зоне Тайваньского пролива. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на государственные органы КНР.

    Пользователи в социальных сетях пишут, что в провинции Фуцзянь слышны пролеты китайских истребителей в сторону моря. Возможно, они следуют в сторону Тайваня.

    Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вошел в воздушную зону Тайваня. Прибытие политика на остров ожидается примерно в 17:45 по московскому времени.

    Тайваньская пресса сообщила, что с зенитных орудий в аэропорту, в который прилетит Пелоси, сняли маскировочные чехлы. Также истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт США.

    Японская газета NHK написала, что восемь истребителей и пять самолетов-заправщиков ВВС США вылетели с баз на территории Японии. Вероятно, они также сопроводят спецборт Пелоси.

    Китайский портал «Юйюань таньтянь» написал, что ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив.