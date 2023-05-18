Мир 18 мая 2023, 11:41 Самолет Зеленского остался без сопровождения НАТО при полете над Австрией НАТО оставил самолет Зеленского без сопровождения над Австрией из-за нейтралитета страны Unsplash

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Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским остался без сопровождения истребительной авиации НАТО, когда пролетал над Австрией, из-за нейтралитета страны. Об этом Puls 24 сообщил официальный представитель австрийской армии Михаэль Бауэр.

Зеленский поселил Италию с рабочим визитом 13 мая. Оттуда он отправился в Берлин. Воздушное судно сопровождали итальянские истребители, им пришлось прервать полет перед входом в австрийское воздушное пространство. В небе над Германией самолет встретили немецкие Eurofighter.

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«Ни немецкие, ни итальянские истребители Eurofighter не пролетали над территорией Австрии», — отметил Бауэр.

Зеленский в Риме встретился с первыми лицами правительства Италии. Украинский президент также посетил папу римского. На встрече с понтификом он нарушил несколько важных правил этикета. В Германии Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Он также приехал в Ахен, где получил международную премию имени Карла Великого.