Самолет загорелся во время взлета в США

Самолет авиакомпании Spirit Airlines загорелся во время взлета в аэропорту Атлантик-Сити. Причиной возгорания двигателя стала попавшая в него птица. Об этом сообщили местные власти.

Согласно данным телеканала NBC 10, во время взлета в правый двигатель лайнера попала птица. В результате самолет загорелся. В это время борт еще находился на взлетно-посадочной полосе. На появившихся в соцсетях кадрах можно увидеть пламя под самолетом, а также густой дым.

Вечером 2 октября лайнер должен был вылететь из Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) в Форт-Лодердейл (штат Флорида). После возгорания рейс отменили, а всех пассажиров отправили обратно в здание аэропорта.

«Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолета. Сообщений о серьезных ранениях не поступало. Аэропорт вновь открыт», — сообщил в Twitter губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.

Федеральное авиационное управление (FAA) уже начало расследование случившегося. Все обстоятельства продолжают выяснять.