Самолет вынесло за пределы посадочной полосы в Чикаго. Видео

Летевший из Гринборо пассажир авиакомпании American Eagle Джозеф Лиан снял на телефон экстремальную посаду самолета в Чикаго. Из-за обледенения покрытия его вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Как уточнило издание TMZ, ранее наступление зимы принесло хаос в аэропорты Америки, и воздушная гавань Чикаго пострадала первой.

Рейс 4125 прибыл из Гринсборо (Северная Каролина) утром 11 ноября. При посадке он соскользнул с взлетно-посадочной полосы после приземления в чикагском аэропорту О’Хара. В этот момент шел снег.

Авиакомпания сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий, но никто не пострадал. 38 пассажиров и три члена экипажа были благополучно эвакуированы из самолета и доставлены в терминал.

В понедельник в аэропортах Чикаго в О’Харе и Мидуэй были отменены 400 и 100 рейсов соответственно. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Чикаго выпадет около шесть дюймов снега.