Самолет ВВС США был замечен над Черным морем

В Минобороны России сообщили, что 9 ноября над Черным морем был замечен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Во время полета его сопровождали радиолокационные средства российских зенитных ракетных войск ВКС. Об этом написал RT.

«Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7—10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частями Черного моря», — сообщает ведомство.

Он пролетал от границы с Россией на расстоянии 35 километров, добавили в Минобороны.

Сейчас в Черноморском регионе с целью участия в учении находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.