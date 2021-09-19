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    19 сентября 2021, 21:08

    Самолет ВВС США врезался в жилые дома в Техасе

    Александр Блинов

    Военный самолет США потерпел крушение в штате Техас. Два дома получили повреждения, несколько человек пострадали. Об этом сообщили на странице пожарной службы города Форт Уорт в Twitter.

    Военный учебно-тренировочный самолет разбился в городе Лейк Уорт. Пострадали по меньшей мере два-три человека. Им оказывают медицинскую помощь, об их состоянии не уточняется.

    Серьезные повреждения получили два дома. На кадрах с места происшествия можно заметить огромный столб серого дыма. Предположительно, самолет врезался прямо в дом.

    Полицейское управление Лейк Уорта сообщило в Twitter, что разбившийся самолет мог повредить от двух до шести домов.

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