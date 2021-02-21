Самолет ВВС Мексики потерпел крушение. Фото

Самолет Learjet 45 мексиканских ВВС потерпел крушение при посадке в аэропорту Эль-Ленсеро. По предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли шесть членов экипажа.

На кадрах с места крушения видно, что самолет упал за пределами аэропорта. После крушения борт загорелся, из-за чего появился густой дым.

Прибывшие на место спасатели пытались потушить самолет водой, которую приносили в ведрах. Также они стали пытаться разбить стекло, чтобы достать людей из кабины пилотов.

Источник фото: twitter.com

Потушить пожар вовремя не удалось, поэтому самолет сгорел, сообщило радио Formula. Согласно предварительной информации, во время крушения погибли шесть членов экипажа. По неофициальным данным, экипаж проводил летные тренировки.

Борт рухнул в задней части аэропорта Эль-Ленсеро в городе Веракрус. Сейчас все причины и обстоятельства крушения выясняются.