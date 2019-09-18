Самолет ВВС Испании разбирался у берегов Мурсии

Самолет ВВС Испании потерпел крушение недалеко от берегов испанской провинции Мурсия. Он упал в лагуну Мар Менор.

«Были получены десятки звонков с сообщениями о падении самолета ВВС Испании в (лагуну) Мар Менор, недалеко от муниципалитета Сан-Хавьер», — написали представители местной службы экстренной помощи в Twitter.

Спасатели отправились на место ЧП. Позже экстренные службы сообщили, что на борту судна находились пилот и его ученик. Им не удалось выжить.

Месяцем ранее, в конце августа, недалеко от побережья Мурсии упал самолет академии ВВС Испании C-101. В салоне находился только пилот Франсиско Марин. Он погиб. Об этом сообщило испанское издание ABC.