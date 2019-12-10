Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту потерпел крушение

«ВВС сообщает, что самолет C130 Hercules спустя семь часов после потери радиосвязи считается потерпевшим крушение», — говорится в сообщении.

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ВВС Чили проводят сейчас поисково-спасательную операцию в зоне происшествия. Есть шанс, что находившиеся на борту самолета люди могли выжить. В операции принимают участие иностранные воздушные и морские суда.

Связь с военным транспортным самолетом C130 Hercules потеряли 9 декабря в 18:13 (10 декабря 0:13 по Москве). Lockheed C130 Hercules — это американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Воздушное судно является самым распространенным самолетом такого типа в мире. Он впервые поднялся в воздух еще в 1954 году. Его эксплуатируют ВВС более 60 стран.