Самолет врезался в здание в Италии

Частный самолет разбился 3 октября в Италии. Судно, на борту которого находились восемь человек, рухнуло на здание в небольшом городе Сан-Донато-Миланезе, сообщила газета La Repubblica.

Небольшой частный самолет совершал полет из столичного аэропорта Линате на Сардинию, но вскоре рухнул на здание в миланской провинции. На борту самолета находились пилот и семеро пассажиров. Очевидец аварии рассказал, что увидел, как горит и падает самолет.

По предварительной информации, пассажиры были итальянцами, среди них был несовершеннолетний ребенок. Их имена пока не установлены.

На месте происшествия работают спасатели. Горят здание, обломки самолета и несколько припаркованных рядом автомобилей.

Легкомоторный самолет разбился 13 сентября в Белгородской области. На борту находился только пилот, по предварительной информации, он не выжил.