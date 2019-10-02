Самолет времен Второй мировой войны разбился у аэропорта в Коннектикуте

Бомбардировщик времен Второй мировой войны потерпел крушение около международного аэропорта Брэдли в штате Коннектикут. Фото с места событий опубликовал пожарный штаб воздушной гавани на своей странице в Twitter.

Пресс-служба аэропорта подтвердила, что утром в аэропорту произошел несчастный случай с самолетом Второй мировой войны.

«В данный момент идет активная пожарно-спасательная операция. Аэропорт закрыли на время ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

О жертвах или пострадавших в результате крушения пока не сообщается.

Упавший бомбардировщик — это один из пяти самолетов выставки военной авиации Второй мировой войны, которая в данный момент проходит в аэропорту Брэдли. Там представлены Curtiss P-40, Mustang P-51 и B-17, North American B-25 Mitchell, Consolidated B-24 Liberator. Всем летательным аппаратам более 70 лет.

Планировалось, что выставка закончится в четверг.