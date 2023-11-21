Мир 21 ноября 2023, 05:27 Самолет ВМС США рухнул в воду на Гавайях HNN: самолет ВМС США оказался в воде на Гавайях Unsplash

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Американский самолет-разведчик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, оказавшись в воде. Об этом сообщило местное издание Hawaii News Now.

«Крупный самолет ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлетно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях», — уточнили журналисты.

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По информации источников издания, борт сейчас частично находится в воде. Всего на его борту было девять человек. Они получили незначительные травмы, но смогли добраться до берега.

Как отметили авторы материала, за пределы ВПП выкатился самолет Boeing P8 Poseidon. Его используют для наблюдения и патрулирования. Воздушное судно производит компания Boeing.